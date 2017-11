Christian Quesada, le suicide de son frère : "Il est mort sous mes yeux"

Christian Quesada s'est raconté dans un livre. L'ancien Maître de midi des 12 Coups de midi (TF1) a récemment sorti son autobiographie. L'occasion de découvrir que sa vie n'a pas toujours été rose.

À l'âge de 21 ans, son frère Marc s'est suicidé en sautant de la fenêtre de sa chambre. Un drame qui le tirera vers le bas comme Christian l'a confié à Closer : "Il est mort sous mes yeux, j'étais totalement impuissant. J'ai sombré dans la dépression et j'ai voulu repousser les limites de mon savoir. C'est lui qui m'avait transmis le goût des mots, la quête d'excellence, c'était ma façon de vivre son héritage." Son frère aurait donc été fier de découvrir qu'un an plus tard, il devenait le champion de France de l'émission Des chiffres et des lettres. Il a également trouvé un travail d'animateur socio-éducatif.

Malheureusement, sa vie personnelle était moins rose puisqu'il consommait beaucoup d'alcool et de drogues. Complètement perdu, celui qui a trouvé l'amour grâce aux 12 Coups de midi a accumulé les dettes, il s'est alors retrouvé à la rue. Mais, grâce à l'aide d'une amie, Christian a pu sortir la tête de l'eau. C'est là qu'il a rencontré la maman de ses enfants, Clément (6 ans) et Robin (7 ans).

Quatre ans plus tard, ils divorçaient. Comme si cela ne suffisait pas, Christian Quesada a perdu son travail et vivait donc du RSA. Il a aussi dû faire face au décès de sa maman, qui sur son lit de mort l'a convaincu de participer aux 12 Coups de midi.

Il a donc posé sa candidature afin de lui rendre un bel hommage et a été retenu. La suite, vous la connaissez. Il est devenu l'un des plus grands Maître de midi et sa vie a changé du tout au tout !