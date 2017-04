Christian Quesada (Les 12 Coups de midi) acteur : Son projet dévoilé !

Tout sourit à Christian Quesada depuis sa participation aux 12 Coups de midi (TF1).

Alors qu'il était à la recherche d'un emploi et qu'il touchait le RSA avant d'être sous le feu des projecteurs, le grand champion du jeu télévisé animé par Jean-Luc Reichmann - qui s'est incliné après 193 participations - est reparti avec plus de 800 000 euros de gain. De l'argent qui lui a permis de faire plaisir à ses proches ou encore de voyager.

Sa notoriété lui a en plus permis de se voir proposer des projets, parmi lesquels un rôle d'acteur. L'ex-candidat de TF1 de 53 ans vient en effet de terminer le tournage de la websérie fantastique Dawn of Crime comme l'a dévoilé Véga Urei, l'acteur principal, sur Twitter : "Fin de trois jours de tournage intensif avec Christian. Dawn of Crime s'est trouvé un guest de talent. Wait & See."