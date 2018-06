Christian Siriano : Le créateur et son mari Brad Walsh se séparent

Brad Walsh a annoncé la triste nouvelle lui-même, sur Instagram. Le chanteur explique à ses 17 000 followers que son époux et lui ont rompu il y a un peu plus d'un mois. Ainsi, le couple devance les tabloïds, qui détenaient le scoop et comptaient le révéler.

Sur la planète people, les couples se forment et se séparent ! Christian Siriano et Brad Walsh en font la triste expérience. Le créateur de mode et son mari chanteur ont mis fin à leur histoire d'amour. À lire aussi Lisa Marie Presley divorce : La fille d'Elvis Presley et son mari se séparent Joanna Krupa : La bombe et son mari millionnaire se séparent Brad Walsh a annoncé la nouvelle lui-même sur Instagram. Le chanteur de 36 ans a publié une note dans sa story du lundi 25 juin. Il écrit : "Mon mari et moi nous sommes séparés il y a un peu plus d'un mois. Un journaliste d'un site internet qui l'a découvert m'a contacté, donc je l'annonce moi-même plutôt que de leur laisser le scoop." "Ça ne regarde personne et je ne veux pas en parler, mais c'est ce qu'il y a de nouveau", conclut Brad Walsh à l'adresse de ses plus de 17 000 abonnés.

Brad Walsh annonce sa rupture avec son mari Christian Siriano. Juin 2018.

Christian Siriano, révélé par l'émission Project Runway animée par Heidi Klum, et son compagnon Brad Walsh s'étaient mariés en juillet 2016 à Danbury, dans le Connecticut.

