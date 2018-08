Christine Bravo totalement ruinée ? Sa réponse cash aux rumeurs !

Le 17 août 2018, les téléspectateurs de TF1 ont pu découvrir Christine Bravo dans L'aventure Robinson aux côtés d'Amir. Si elle a fait sensation dans l'émission d'aventures, l'animatrice de 62 ans s'était absentée de la télévision auparavant pour se lancer un nouveau défi : faire le tour du monde.

Suite à cet incroyable projet, elle avait révélé avoir des problèmes d'argent. "Je vis avec le peu d'argent qu'il me reste : n'ayant plus d'écono­mies, je vais devoir chan­ger de vie", avait-elle déclaré à nos confrères de TV Grandes Chaînes en février 2018. Six mois après cette déclaration, Christine Bravo a décidé de remettre les pendules à l'heure et de répondre aux rumeurs qui la disent totalement ruinée.

C'est lors d'un entretien avec Télé Loisirs que Christine Bravo a clarifié la situation. "J'ai appris récemment que quand je dis des choses au second degré, il y a des gens qui les prennent au premier", a commencé l'ancienne chroniqueuse des Grosses Têtes (RTL) avant d'ajouter : "C'est complètement antinomique avec mon train de vie. Je reviens d'un voyage au tour du monde, c'est impossible que je sois dans la débine. Si j'étais dans la débine, je ne pourrais pas me payer l'avion enfin." Voilà qui est dit !

Un entretien à retrouver dans son intégralité sur le site du magazine Télé Loisirs.