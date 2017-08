Christophe Beaugrand tacle le look (très coloré) de Franck Ribéry

Le commentaire humoristique et un brin moqueur a eu le don de faire rire les internautes, beaucoup ne validant pas non plus le look "canari" de Franck Ribéry. "Jeff tuche", "Le poussin Piou", "Pikachou", "Brice de Nice", les surnoms fusent. Le footballeur répondra-t-il à Christophe Beaugrand ? À suivre...