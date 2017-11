Christophe Dechavanne fâché avec Sophie Favier : Sa réponse aux accusations !

Samedi 25 novembre 2017, Christophe Dechavanne était l'invité de Thierry Ardisson, dans Salut les terriens (C8). Venu assurer la promotion de la tournée Age tendre et tête de bois, qu'il produit, l'animateur de 59 ans n'a pas échappé à une question sur sa petite-fille Jeanne et... sa brouille avec Sophie Favier (54 ans).

Après avoir découvert un extrait de Salut les terriens datant de 2014 dans lequel son ancienne collaboratrice l'accuse d'avoir brisé sa carrière il y a plus de vingt ans, l'animateur de TF1 a confié : "Je n'ai jamais été fâché. À cette époque, j'étais un peu nerveux. Et ça me regarde en tant que producteur si une émission ne correspond pas tout à fait à ce que je voulais qu'elle soit."

Pour rappel, en 1993, Sophie Favier présentait l'émission Sans interdit sur TF1. Un programme qui avait fait 45% de part de marché et qui n'a pourtant pas été renouvelé par Christophe Dechavanne. Un choix que l'ancienne chroniqueuse de Ciel mon mardi et Coucou c'est nous n'a jamais compris. "Il me trouvait mauvaise. Il est allé le dire chez Marc-Olivier Fogiel que je n'étais pas bonne. Il n'a peut-être pas digéré que j'ai autant de succès je n'en sais rien (...). On ne s'est jamais revu depuis ça, c'est terrible. Il m'a envoyé des fleurs pour la naissance de ma fille en 95 mais je ne l'ai jamais revu. Je n'ai jamais eu le droit ne serait-ce qu'à un café pour discuter de ça", confiait-elle à Thierry Ardisson en 2014.

Elle a également évoqué le sujet dans son livre Jamais aussi bien qu'à 50 ans (aux éditions Michel Lafon), sorti en mai 2016.