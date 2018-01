Christophe Licata et son épouse Coralie, jeune parents comblés avec Livio

Depuis février 2017, Christophe Licata et son épouse Coralie sont les parents de Livio. Très fiers de leur petit trésor, les amoureux n'hésitent pas à partager des clichés du bout de chou, comme en atteste la dernière publication que le danseur de l'émission Danse avec les stars sur TF1 a dévoilée ce 2 janvier 2018.

Sur celle-ci, partagée sur Instagram, on retrouve le couple tout sourire tandis qu'il reprend le chemin des parquets de danse à Paris afin de préparer la prochaine tournée Danse avec les stars qui parcourra les routes de France à partir du 13 janvier 2018. À leurs côtés, on retrouve le jeune Livio dont le visage a été habilement caché par des lunettes de soleil... Une vraie star dès le plus jeune âge ! "Paname, allons danser !!! #travel #paname #dalsfamily #dalstour", a commenté le chorégraphe en légende du cliché familial déjà "liké" plus de 15 000 fois !

Rappelons que Coralie Licata n'est pas seulement la compagne de Christophe mais aussi sa partenaire de danse depuis de longues années. Le jeune homme de 31 ans allie donc à merveille vie de famille et carrière. Même lorsqu'il s'entraîne, sa femme et son fils l'accompagnent... La belle vie !