Ciara maman pour la seconde fois : La chanteuse révèle le prénom de son bébé !

Un an après son mariage avec Russell Wilson, la chanteuse Ciara a donné naissance au premier enfant du couple. L'actrice, chanteuse et danseuse américaine a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux ce samedi 29 avril.

"Chère Sienna Princess Wilson. Qu'importe la taille de la vague, nous serons toujours là pour te protéger de la tempête. On t'aime. Papa et Maman", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle contemplant la mer. La bombe de 31 ans a ensuite précisé que le bébé était né ce vendredi 28 avril à 7 heures et 3 minutes. Le nouveau-né pesait 3,2 kilos à la naissance.

Si c'est le tout premier enfant du couple, en revanche l'interprète de Love Sex Magic est déjà maman d'un grand garçon, prénommé Future Wilburn, qu'elle partage avec son ex le rappeur Future. Les deux ex entretiennent des rapports conflictuels depuis que Ciara Princess Wilson de son vrai nom a refait sa vie avec le quaterback de l'équipe des Seahakws de Seattle.

Le rappeur de 33 ans n'a pas supporté que son ex confie la poussette de leur fils au célèbre sportif, lors d'une après-midi en famille qui avait été immortalisée par les paparazzis. Il avait alors multiplié les sorties de route et propos injurieux à l'égard de Ciara, qui avait porté plainte pour diffamation. Elle réclamait 15 millions de dollars en plus de la garde du garçon.

En janvier 2017, Future et Ciara sont finalement parvenus à un accord concernant la garde de leur fils, et la chanteuse a renoncé aux poursuites alors qu'elle attendait son deuxième enfant. Les tensions familiales apaisées, la chanteuse va désormais pouvoir se consacrer à son bébé l'esprit léger.