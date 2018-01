Cindy Crawford : Ses enfants Kaia et Presley, stars de la Fashion Week de Paris

Cette année encore, les mannequins enfants de stars régneront sur la planète Mode ! Une influence confortée par Kaia et Presley Gerber, de passage à Paris pour la Fashion Week. Les enfants de Cindy Crawford étaient les stars de deux des défilés les plus attendus de cette folle semaine...

L'aîné de l'icône mode fut le premier à entrer en action. Samedi 20 janvier, Presley a participé au défilé Balmain Homme, son deuxième consécutif pour la maison française et son directeur artistique Olivier Rousteing.

L'événement a eu lieu à l'Hôtel Potocki. Cindy Crawford, l'une des spectatrices stars du show, a immortalisé le passage de son fils sur le podium. Elle avait pour voisins de premier rang les acteurs Orlando Bloom et Juliette Binoche, les chanteurs Miguel et Tinie Tempah, et enfin le top model Sasha Luss.