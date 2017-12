Lily-Rose Depp, Kaia Gerber : Réunies par Chanel pour un défilé mémorable

Après Rome et l'hôtel Ritz à Paris, Chanel pose ses valises à Hambourg, ville de naissance de Karl Lagerfeld ! La maison française et son directeur artistique y ont dévoilé la pré-collection automne 2018. Le show s'est déroulé à la Philarmonie de l'Elbe, l'antre de concerts symphoniques inaugurée au mois de janvier.

De nombreuses personnalités se sont rendues en Allemagne pour découvrir les nouvelles pièces Chanel. Lily-Rose Depp a fait le voyage et s'est contentée du rôle de spectatrice. Craquante en robe noire, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp a croisé une autre égérie Chanel, l'actrice Kristen Stewart, angélique en débardeur et pantalon blancs.

Marine Vacth (bientôt à l'affiche de Si tu voyais son coeur), Tilda Swinton et son compagnon Sandro Kopp, Alma Jodorowsky et Ellie Bamber (Nocturnal Animals, Casse-noisette et les quatre royaumes) comptaient également parmi les spectateurs du défilé Chanel à Hambourg. Tous ont applaudi les passages successifs des mannequins, dont faisait partie la fille du top model Cindy Crawford, Kaia Gerber.

En coulisses, l'ado de 16 ans a retrouvé les fils du top model Brad Kroenig, le filleul de Karl Lagerfeld, Hudson, et son petit frère Jameson.