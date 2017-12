British Fashion Awards : Rita Ora décolletée et Irina Shayk sexy en robe fendue

Événement incontournable pour les pointures de l'univers mode, la soirée des British Fashion Awards étaient organisée lundi 4 décembre dans un cadre d'exception au Royal Albert Hall, à Londres, en présence de nombreuses célébrités. Cette année, Donatella Versace (Icône fashion), Stella McCartney (Prix spécial de l'innovation) ou bien encore Adwoa Aboah (mannequin de l'année) ont ainsi été récompensées pour leur pour leur contribution exceptionnelle dans l'industrie.

Sur le tapis rouge de l'événement, plusieurs vedettes des podiums et autres stars de la chanson, du cinéma et du divertissement ont attiré l'attention des photographes. Très décolletée dans une robe Versace, Rita Ora a fait tourner les têtes sur son passage, à l'instar de la jeune maman Irina Shayk, très sexy dans une robe fendue Atelier Versace.

Pluie de mannequins célèbres

Kaia Gerber (16 ans et nommée dans la catégorie mannequin de l'année, mais repartie bredouille) était ravissante dans une robe à volants Ralph & Russo assortie d'une parure de bijoux Messika. Sur place, la fille de Cindy Crawford a croisé la route d'autres tops de renom comme la BFF de sa maman Naomi Campbell (en robe Azzedine Alaïa, elle-même accompagnée de sa mère Valerie Morris), Karlie Kloss et Ashley Graham (en Vivienne Westwood), Izabel Goulart (en robe Julien Macdonald), Stella Maxwell (en Versace), Winnie Harlow (en Brandon Maxwell) ou bien encore Eva Herzigova (en Versace et bijoux Chopard), Hailey Baldwin (en Topshop), Georgia May Jagger (en Matty Bovan) et Suki Waterhouse (en Maison Margiela).

Du côté des artistes, il y avait Sam Smith (chic en Burberry), l'ex-fiancée de Robert Pattinson FKA twigs (en Versace), l'actrice Ruth Wilson (en robe Erdem) et Selena Gomez (en robe Coach). Pink et Annabelle Wallis avaient quant à elle décidé de rendre hommage à la grande lauréate de la soirée Stella McCartney en portant ses créations.