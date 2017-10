Robert Pattinson et FWA twigs ont bel et bien rompu après trois ans d'amour

Les carottes sont cuites et bien cuites entre Robert Pattinson et FKA twigs. Comme nous vous le révélions en exclusivité le mois dernier (mais tout en discrétion), l'acteur de 31 ans et la musicienne de 29 ans ont rompu après trois ans d'amour.

L'information a été confirmée ce mercredi 11 octobre par le tabloïd anglais The Sun, qui avance pour seule raison l'éloignement grandissant des ex-tourtereaux au cours des derniers mois. "Ils étaient presque inséparables pendant les deux premières années de leur relation. Mais au cours des récents mois, ils ont vraiment commencé à s'éloigner, passant de moins en moins de temps ensemble", a confié un proche.

Rob n'en pouvait plus

Emplois du temps surchargés ? Centres d'intérêts devenus différents ? Une chose semble claire, la rupture pourrait avoir été provoquée sous l'impulsion de FKA twigs, alias Tahliah Debrett Barnett. "Rob n'en pouvait plus, il a annulé les fiançailles et a dit à ses amis qu'ils avaient rompu. Mais avec un tel passif, il y a toujours des sentiments forts. C'est une situation difficile mais les choses étaient devenues compliquées entre eux depuis un moment déjà, et ils savaient tous les deux que leur couple ne fonctionnait plus", a-t-on conclu.

En juillet, Robert Pattinson avait intrigué ses fans en annonçant à la radio qu'il était "en quelque sorte" fiancé à FKA twigs. Le mois suivant, FKA twigs était apparue lors d'une promenade dans les rues d'Ibiza au côté du mannequin français Brieuc Breitenstein. Sans Rob, au côté duquel elle avait été photographiée pour la dernière fois au mois de mai, lors du Festival de Cannes.

Après avoir été à l'affiche de Good Time (toujours disponible dans certaines salles), Robert Pattinson est aujourd'hui très accaparé avec le tournage du film de science-fiction High Life, dans lequel il donnera la réplique à la Française Juliette Binoche. De son côté, FKA twigs est à Londres pour l'enregistrement de son deuxième album, dont les informations tombent au compte-gouttes. Son premier opus, LP1, était sorti en août 2014, peu de temps avant sa rencontre avec Robert Pattinson.