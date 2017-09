Robert Pattinson : Célibataire honoré à Deauville, il affiche son nouveau look

Côté carrière, Robert Pattinson peut se targuer d'avoir le vent en poupe. Samedi 2 septembre, le chouchou du cinéma indépendant était la grande star du Festival de Deauville, événement lors duquel il a reçu tous les honneurs à l'occasion de la projection de son dernier film, Good Time (sortie le 13 septembre sur les écrans français).

Chemise ouverte, sourire aux lèvres et cheveux fraîchement coupés, l'acteur de 31 ans a dans un premier temps inauguré une cabine à son nom, comme le veut la tradition à Deauville, avant de signer le livre d'or de la ville. Disponible pour les fans, il s'est également prêté au jeu des selfies et des autographes avant de retrouver la compagnie de ses collègues, les réalisateurs Joshua et Benny Safdie et le producteur Oscar Boyson.

Le soir venu, en marge de la projection de Good Time, la coqueluche des ados révélée il y a déjà près de dix ans dans la saga Twilight, a reçu un trophée remis par l'actrice française Bérénice Béjo, sa partenaire dans le premier long métrage de Brady Corbet sorti en 2015, L'Enfance d'un chef. Honoré pour l'ensemble de sa jeune carrière, Robert Pattinson n'a pas boudé son plaisir, prononçant quelques mots de remerciements avant de nommer tous les cinéastes avec lesquels il a travaillé jusqu'à aujourd'hui. Avec humour, il a également mentionné Bérénice Béjo, affirmant que l'épouse de Michel Hazanavicius (président du jury de cette année) voulait "tourner des scènes d'amour" avec lui. "Vive la France", a-t-il ajouté sous les rires du public.