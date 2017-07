Presley Gerber : Le fils de Cindy Crawford mannequin pour Balmain

"Depuis nos élections, je me suis attardé, comme beaucoup d'autres, sur ce qu'être français signifiait et pourquoi nous choisissons d'être ici. Dans le cadre de cette remise en question, j'ai redécouvert ce qui a toujours été là, y compris la beauté des rues qui m'entourent. Cette campagne, la plus personnelle à ce jour, est mon journal parisien", écrit le styliste (et désormais photographe) Olivier Rousteing au sujet de la nouvelle campagne Balmain.

Son attachement de l'enseigne à la ville de Paris ne l'a pas empêché d'embraser Los Angeles, où l'enseigne a fêté l'ouverture d'un nouveau magasin. De nombreuses personnalités, dont l'irrésistible Kim Kardashian, ont assisté à l'événement.