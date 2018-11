Claire Chazal et Martin Solveig : Réunion au sommet pour les générations futures

Un an après le lancement du Global Positive Forum, événement inauguré en septembre 2017 sous le haut patronage du président Emmanuel Macron, la deuxième édition de ce débat international était organisée mardi 20 novembre 2018 au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en présence de plusieurs personnalités.

Ce forum regroupe les dirigeants politiques, économiques et associatifs qui ont le pouvoir de créer les conditions d'un monde meilleur en partageant leurs idées et leurs projets. L'ambition du Global Positive Forum est donc de donner la parole à tous les acteurs de ce monde qui pensent et agissent différemment dans l'intérêt des générations futures et de la planète et réalisent des initiatives positives. Vingt propositions concrètes ainsi qu'un plan d'action ont été proposés pour être soumis au G20. Ce deuxième événement a mis en lumière l'engagement concret en faveur de ces propositions issues de la consultation citoyenne mondiale de Up for the Planet, lancée lors du premier forum il y a un an.

Engagés depuis les débuts et déterminés à partager leurs idées en matière d'environnement, d'économie et de conditions de vie pour tous, Claire Chazal et Martin Solveig étaient ainsi présents lors de cette nouvelle édition, à l'instar de Denis Mukwege (prix Nobel de la paix 2018), Katrin Jakobsdottir (Premier ministre islandais), Michal Kurtyka (secrétaire d'État et ministre de l'Énergie de la Pologne et président de la COP24), Pierre Moscovici (commissaire européen aux Affaires économiques et financières), Vandana Shiva (féministe et activiste indienne) et Inna Shevchenko (activiste et féministe ukrainienne, dirigeante de FEMEN).

Olivier Marchal (président de Bain Company France), Pascal Canfin (WWF France), Isabelle Kocher (directrice Générale Engie), Jean-Louis Chaussade (directeur général de Suez) et Jacques Attali (fondateur de Positive Planet) étaient aussi du débat.

Comme tous ces acteurs, vous souhaitez donner votre avis ? Déposez vos idées en matière d'environnement, économie et conditions de vie pour tous sur www.upfortheplanet.org.