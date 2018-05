Claire Chazal et ses amours : Celui qu'elle a évincé de son livre et pourquoi

Samedi 5 mai 2018, Laurent Ruquier recevait parmi ses invités Claire Chazal dans son émission On n'est pas couché sur France 2 pour parler de son livre intitulé Puisque tout passe (paru le 2 mai aux éditions Grasset).

Dans ce nouvel ouvrage, la journaliste de 61 ans revient sur son enfance et sur sa relation avec ses parents, sa carrière, son hypochondrie mais aussi la dépression post-partum dans laquelle elle a sombré après la naissance de son fils François, son unique enfant, né en 1995 de sa relation avec Patrick Poivre d'Arvor.

Au fil des pages, la présentatrice du magazine culturel Entrée libre sur France 5 évoque également quelques-uns de ses ex. Mais comme l'a si bien relevé Laurent Ruquier, un ancien compagnon connu du grand public a été écarté des pages. "Vous parlez de vos amours. Vous ne donnez que les prénoms, à chaque fois. Que ce soit Patrick [Poivre d'Arvor], que ce soit Xavier [Couture], que ce soit Arnaud [Lemaire]. J'ai noté qu'il n'y avait pas Philippe [Torreton]", a lancé l'animateur.

Ça a été dans l'impulsion

Dans un sourire, Claire Chazal a répliqué en expliquant qu'elle n'avait pas "fait quelque chose d'exhaustif", provoquant les rires de Laurent Ruquier et des autres invités. "Je n'ai pas écrit un livre chronologique", a-t-elle ajouté. "Pourquoi il n'y a pas Philippe ?", a insisté son interlocuteur. "Parce qu'on ne le connait pas tous, encore une fois je n'ai pas cherché à être complète. Ça a été dans l'impulsion, dans ce qui est apparu comme ayant dominé ma vie, ou ayant sans doute été ce qui a eu le plus de conséquences, laissé peut-être le plus de traces. Je ne saurais pas l'expliquer réellement. (...) Comme je ne l'ai fait que dans le moment ou dans le désir d'écrire, bah je ne l'ai pas écrit", a-t-elle conclu. Une réponse franche mais également surprenante, Claire Chazal ayant tout de même partagé la vie de l'acteur Philippe Torreton pendant quatre années entre 2003 et 2007.

Du côté des audiences, ONPC a rassemblé pas moins de 1,1 million de téléspectateurs samedi soit 18,5% de part de marché.