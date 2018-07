Claire Chazal, Mika et Iman Pérez réunis au Longines Paris Eiffel Jumping

Après une soirée de lancement quatre étoiles, la 5e édition du Longines Paris Eiffel Jumping a vu nombre de cavaliers stars défiler avec leur monture d'élite pour sa première journée. Ce jeudi 5 juillet 2018, Guillaume Canet a effectué ses parcours sur le Champ-de-Mars en compagnie de Sweet Boy d'Alpa puis de Wouest de Cantraie Z.

Jessica Springsteen, la fille du rockeur Bruce Springsteen, a concouru au nom de l'équipe américaine. Mais la jeune cavalière de 26 ans l'assure au Parisien, ce vendredi 6 juillet : "Dans le monde de l'équitation, on ne me juge pas sur mon nom. Le cheval, lui, se moque de qui je suis et d'où je viens." Autre "fille de" cherchant à se démarquer lors de cette compétition de saut d'obstacles, Jennifer Gates, fille du fondateur de Microsoft Bill Gates, était également de la partie. De même qu'Iman Pérez, fille aînée des acteurs Vincent Pérez et Karine Silla. La jeune femme de 19 ans monte depuis son plus jeune âge, quand elle ne joue pas les mannequins pour l'agence Next Models.

Plusieurs personnalités ont pu prendre place dans les gradins pour admirer les performances des cavaliers. Le chanteur Mika a ainsi pu échanger quelques mots avec la chorégraphe Mia Frye dans les loges quand Claire Chazal et Charles Berling ont joyeusement remis le prix Renault à Ben Maher. Retour sur cette première journée en images.