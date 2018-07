Guillaume Canet moustachu face à Marie Sara pour Longines Paris Eiffel Jumping

Mercredi 4 juillet 2018, le Café de l'Homme à Paris accueillait la soirée de lancement du Longines Paris Eiffel Jumping. Pour l'occasion, et alors que la compétition équestre de luxe fête son 5e anniversaire, plusieurs personnalités étaient conviées.

Lors de la soirée, on a ainsi pu voir Guillaume Canet. L'acteur, également cavalier, a pris la pose pour les photographes et on a pu voir sur son visage une moustache assez peu sexy... Il y avait aussi Marie Coupérie-Eiffel, Christophe Bonnat et son fils Barthélémy Bonnat, Philippine Coupérie-Eiffel, Jan Tops, la torera et candidate malheureuse des dernières législatives Marie Sara ou encore Pauline de Drouas, Jean-Charles de Castelbajac, Coco Coupérie-Eiffel, Roger-Yves Bost et sa femme Cyrille, Jessica Springsteen, Athina Onassis, Marcus Ehning, Iman Perez, Lucrezia Buccellati, Magali Croset-Calisto, André Delpuech, Antonin Bartherotte, Amaury de La Lance, Virginie Rautureau (Brand Manager des chaussures Rautureau), Roxane Depardieu et sa compagne Chantelle Broomes, Joël Dupuch (l'ostréiculteur du film Les petits mouchoirs), tandis que Vanille, la fille de Julien Clerc et Virginie Coupérie-Eiffel, a offert un showcase et interprété notamment Glace Vanille, le premier extrait de son premier album enregistré au Brésil et attendu prochainement. La jeune artiste de 30 ans sera en concert le jeudi 12 juillet au Consulat dans le 14e arrondissement de Paris.

Pour son 5e anniversaire, le Longines Paris Eiffel Jumping s'installe sur le Champ-de-Mars avec la tour Eiffel en perspective. "Un retour avec tambours et trompettes pour la pépite parisienne du prestigieux circuit du Longines Global Champions Tour, comme le précise le site de la compétition. La signature du Paris-Eiffel, Les Chevaux dans la Ville, retrouvera ainsi toute sa légitimité puisque le Champ de Mars accueillera à nouveau les champions quadrupèdes des meilleurs cavaliers du monde du 5 au 7 juillet 2018."

Thomas Montet