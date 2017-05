Claire Holt (The Originals): Son mari divorce la veille de leur 1er anniversaire

Le mariage aura été de courte durée pour Claire Holt et son futur ex-mari Matthew Kaplan. D'après les informations du site JustJared, confirmées par les représentants de l'actrice qui incarne la méchante Rebekah Mikaelson dans la série Vampire Diaries et son dérivé The Originals, le couple est en instance de divorce !

Une rupture qui survient presque un an jour pour jour après leur union puisque la jolie blonde de 28 ans a épousé le producteur américain le 28 avril de l'année dernière. Dans les documents officiels du divorce, le jeune homme de 33 ans, qui est à l'origine de la procédure, a précisé via son avocat Anne C. Kiley que leur séparation remontait au 24 avril, soit la veille de leur premier anniversaire de mariage.

Celle qui a incarné Emma dans la série H2O a, en revanche, une vision un peu différente de Matt Kaplan, qui cite des "différends irréconciliables" pour justifier leur rupture. De son côté, Claire Holt stipule que leur séparation date du 27 avril, soit le jour où il a déposé sa demande de divorce. L'actrice australienne lui a adressé sa réponse cinq jours plus tard et demande à récupérer son nom de jeune fille, Claire Holt.

On ignore encore pour l'instant les raisons de cette rupture, que la principale intéressée n'a pas souhaité commenter. Sur ses réseaux sociaux, on ne trouve plus guère de trace de son mari ces dernières semaines. Leur dernière photo ensemble, un cliché souvenir du jour de leur mariage, remonte à Thanksgiving dernier. "Quelle année, je suis si reconnaissante. Merci à tous", écrivait-elle en légende d'une photo d'elle blottie dans les bras de son jeune mari. Un bonheur qui n'est clairement plus d'actualité.