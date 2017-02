Claire (Les 12 Coups de midi) : Son ex-mari repéré dans une émission sur M6 !

Certains téléspectateurs ont l'oeil !

Alors que la championne Claire des 12 Coups de midi (TF1) était évincée de la compétition ce 21 février 2017 après 9 victoires (et 41 150 euros de gains amassés !), certains ont remarqué que son ex-mari Stéphane qui était venu la soutenir en plateau au côté de leur petite Emma (6 ans) n'était pas complètement inconnu... En effet, le beau trentenaire a été vu très récemment dans Chasseurs d'appart' sur M6 !

C'est très exactement le 18 février dernier que Stéphane (33 ans) faisait une apparition dans l'émission immobilière de Stéphane Plaza. Durant le programme, l'ex-mari de Claire s'était présenté comme un ancien mannequin fraîchement reconverti dans le monde de l'immobilier... depuis seulement un mois !

En ce qui concerne son élimination des 12 Coups de midi par un certain Gaëtan, Claire n'a pas caché qu'elle était quelque peu déçue de devoir quitter l'émission si vite (surtout par rapport à Christian Quesada, qu'elle a éliminé le 14 janvier dernier). "Pour moi, ça restera un grand moment, c'était une belle aventure humaine qui me laissera beaucoup de souvenirs extraordinaires. Et puis je suis très contente pour Gaëtan, c'est un garçon très gentil. Même si je suis un peu déçue de perdre je suis contente pour lui et je lui souhaite le meilleur pour la suite (...) Je retourne à la fac. J'y étais dès le lendemain du tournage donc j'ai repris mon semestre, il va falloir le valider. Je retourne à mon quotidien de simple étudiante, comme avant !", a-t-elle confié à Télé Star.