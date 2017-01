Christian (12 Coups de midi), battu : Un champion atypique... qui a tout gagné !

Depuis plus de six mois, Christian squattait quotidiennement l'antenne de TF1 en tant que recordman des "maîtres de midi" dans le jeu Les 12 Coups de midi. Ce samedi 14 janvier, face à Jean-Luc Reichmann, le champion qui a engrangé 809 392 euros de gains a finalement été battu par Claire ! Fini les cagnottes qui s'accumulent et les révélations sur sa vie sentimentale... Il est l'heure de faire le point sur le profil atypique d'un véritable phénomène des jeux télé français.

Son vrai nom

Eh bien non, Christian ne s'appelle pas seulement Christian. Ni "Christian des 12 coups de midi" d'ailleurs. A la ville, le champion de TF1 s'appelle Christian Quesada.

Sa méthode pour gagner

Qu'on se le dise, Christian n'a jamais Ô grand jamais triché. En revanche, il a une mémoire à toute épreuve comme il l'a confié lors de son passage dans Salut les terriens (C8) fin 2016. "J'essaie d'avoir une mémoire bien structurée. Quand on me dit une information nouvelle, j'essaie de la faire coïncider avec une info que j'avais auparavant (...) Si vous me parlez de la Suède, je vais essayer de visualiser le drapeau, de me dire que la capitale c'est Stockholm, que la ville a eu les JO en 1912 et que 1912 est l'année où le Titanic a coulé...", avait-il expliqué. A vous de jouer !

Ses amours...

Le feuilleton a passionné les téléspectateurs de la Une. Christian, heureux papa de deux garçons nommés Clément et Robin (6 et 7 ans), a trouvé l'amour dans les coulisses du jeu. Si l'on ne connaît toujours pas l'identité précise de l'heureuse élue, le champion a dévoilé de très nombreux indices permettant de l'identifier au fil des semaines ! "On va donner une info. Son prénom contient un 'i' et son prénom est un Etat des Etats-Unis ! On va dire Caroline ou Virginie, comme ça ça laisse le suspense et au moins ça n'embêtera pas d'autres personnes qui n'ont rien à voir", a-t-il par exemple lâché en direct dernièrement.

Ses projets...

En septembre dernier, lors d'un entretien accordé à nos confrères de myTF1.fr, Christian - qui a connu de gros problèmes d'argent avant de participer - confiait : "Je vais remettre ma situation financière à flot, mettre mes enfants à l'abri du besoin. Je vais aussi acheter la maison que je loue et partir en voyage. J'ai envie de visiter les sept merveilles du monde. À commencer par le Japon !" Et d'indiquer plus récemment à Télé Star : "J'ai pas mal d'idées et de projets. J'aimerais par exemple monter une structure de soutien scolaire pour accompagner les enfants qui en ont besoin ou encore faire la promotion de la culture générale dans les écoles et les collèges. Je souhaite rendre ce que j'ai reçu."

Ce n'est pas tout, le quinqua a aussi pour projet de retrouver le sourire, au sens premier du terme. "Je vais pouvoir me faire refaire les dents, car il m'en manque dix", a-t-il avoué.

Nous souhaitons bonne route à Christian !