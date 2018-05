Claire Tomek (Les Anges 10) agressée : elle s'est fait voler son chien !

Claire Tomek a très rapidement signalé la disparition de son chien, Baloo, sur les réseaux sociaux : "S'il vous plaît, merci de partager un maximum. Mon chien Baloo a disparu dans la nuit du 9 au 10 à Argenteuil. Il est pucé, blanc et marron et très gentil. Qui que vous soyez rendez moi mon chien je vous en supplie ! Si quelqu'un le voit claire.tomek@gmail.com." Plusieurs de ses fans et même des personnalités, comme Pierre Ménès et Amélie Neten, se sont mobilisés. Portée par cet élan de soutien, la candidate des Anges 10 a décidé de porter plainte : "Une plainte a été déposée, j'ai signalé de partout et je prie pour qu'on ne lui ai fait aucun mal. C'est un énorme vide et je prie pour que grâce à vous tous je puisse le resserrer dans mes bras très vite (même en ayant mal partout)." Nous espérons qu'elle retrouvera son petit Baloo dans les prochains jours !