Clara Bermudes (Secret Story 7) enceinte : le sexe de son bébé révélé

Clara Bermudes, candidate révélée dans la saison 7 de Secret Story, est enceinte de son premier enfant. Après avoir fait l'heureuse annonce sur Instagram en mars dernier, la jolie blonde révèle, toujours sur le réseau social, le sexe de son bébé.

L'ancienne colocataire de Vincent Queijo ou encore d'Eddy dans la maison des Secrets a pris la pose devant l'hôtel Normandy de Deauville pour révéler le sexe de son enfant. Lunettes de soleil vissées sur le nez, Clara Bermudes prend la pose naturellement téléphone à la main en pantalon ample à imprimés dans les tons roses et blouse blanche. "My son & I", a simplement légendé la future maman, ce qui signifie : "Mon fils et moi." C'est donc un petit garçon qu'attendent Clara Bermudes et son amoureux !