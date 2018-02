Claude François : Ses fils, dépassés par l'histoire de sa fille cachée, parlent

Officiellement, Claude François n'a eu que deux enfants, Claude François Junior (49 ans) et Marc François (48 ans), issus de sa relation avec Isabelle Forêt. C'était jusqu'à ce que Julie Bocquet, sa fille cachée, sorte de son silence. Si l'existence de la Belge de 40 ans était connue depuis bien des années, depuis 1998 très exactement, elle ne s'était plus exprimée ces vingt dernières années.

Dans le documentaire Claude François le dernier pharaon, qui sera diffusé le 2 mars prochain à 20h50 sur les chaînes Paris Première et RTBF, et la longue interview accordée à Sud Presse, cette mère de deux enfants qui exerce le métier de criminologue-psychothérapeute évoque son histoire. Comment sa mère biologique, Fabienne DV, a entretenu une "relation suivie" de plusieurs mois avec Claude François, deux ans environ avant la mort du chanteur le 11 mars 1978 à l'âge de 39 ans, comment elle a caché sa grossesse et l'a abandonnée - sur ordre de son père - alors qu'elle avait 10 mois. Ce n'est qu'à l'âge de 8 ans que Julie Bocquet a appris la vérité sur ses origines, lorsque ses parents adoptifs lui ont "raconté l'histoire" de ses parents biologiques.

Souhaitant être reconnue "symboliquement", celle qui ressemble presque trait pour trait à l'idole avance que les deux fils de Claude François connaissaient son existence. Ce que François Junior et Marc semblent confirmer dans le communiqué qu'ils ont conjointement publié ce vendredi 2 février 2018.

"Nous souhaitons nous exprimer autour de l'interview de Julie Bocquet parue en Belgique hier. Son récit est bouleversant. Nous comprenons parfaitement sa quête d'identité mais il s'agit là d'une histoire qui nous dépasse tous un peu", débutent-il. "Elle explique que sa maman tombe enceinte et, éprise de notre père, décide de cacher sa grossesse jusqu'à ses parents. Il ne nous appartient pas de juger les motivations de Fabienne. Tant cette dernière que Julie nous ont toujours semblé équilibrées, délicates et courtoises dans leurs approches Nous n'avons jamais ressenti d'intentions déplacées de leur part et comprenons leurs souffrances et les respectons", poursuivent les deux frères.

Claude François Junior et Marc François achèvent leur message en demandant "à tous, et aux médias en particulier" de bien vouloir respecter la mémoire de leur père "qui n'est plus là pour pouvoir s'exprimer".