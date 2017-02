Claudia Cardinale effondrée : "L'amour de sa vie" est mort...

Elle est apparue radieuse lors des César du Cinéma, vendredi soir. Pourtant, quatre jours plus tôt, Claudia Cardinale enterrait son ex-compagnon, le réalisateur italien Pasquale Squitieri, avec qui elle a eu une fille également prénommée Claudia.

Le cinéaste, qualifié par La Repubblica comme "un grand provocateur", est mort le 18 février à l'âge de 78 ans, des suites de complications respiratoires. "Ce fut l'unique amour de ma vie, a témoigné Claudia Cardinale, bouleversée, dans le quotidien transalpin Corriere della Sera. Avec Pasquale, nous avons toujours continué à être ami et uni. On prenait des nouvelles l'un de l'autre. On s'est encore parlé au téléphone il n'y a pas longtemps et il avait l'air d'aller un peu mieux."

Ensemble, Cardinale et Squitieri ont vécu 30 ans, formant un couple à la ville, mais aussi un couple de cinéma. La fougueuse actrice du Guépard avait tourné pas moins de huit fois avec le populaire metteur en scène italien. En 1973, il dirigeait celle qui était une star internationale (Huit et demi, La Panthère rose, Il était une fois dans l'Ouest) dans Les Guapes. En 2011, ils faisaient leur dernier film ensemble, Father. "Je suis la femme d'un seul homme, disait-elle encore en 2015 d'un homme dont elle était pourtant déjà séparée depuis des années. Et cet homme, c'est le père de ma fille, le réalisateur napolitain Pasquale Squitieri."

En effet, si le cinéaste s'est marié avec Ottavia Fusco, il a toujours gardé une place dans son coeur pour sa muse. Et vice-versa. "Je l'aimais pour son intelligence, sa beauté, sa culture, et il était également très drôle et un peu fou", a déclaré Claudia Cardinale lors des funérailles du réalisateur à Rome, le 20 février. Sa fille, Claudia Squitieri, a également des mots touchants pour son père. "Je remercie tous les amis de mon père", a-t-elle déclaré, confirmant qu'il avait "fait de bonnes choses et des moins bonnes" mais qu'il "avait un profond sens du devoir".