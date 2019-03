Claudio Capéo, le succès a pesé sur son couple : "Ce n'était pas évident"

Claudio Capéo rencontre un succès fulgurant depuis sa participation à The Voice en 2016. Un plébiscite si intense que l'artiste et accordéoniste de 34 ans a fait un burn out en 2017. Alors qu'il est de nouveau en tournée, avec un nouvel album, Tant que rien ne m'arrête, le chanteur s'est confié dans les pages de Voici et raconte comment cette nouvelle vie a pu peser sur son couple.

Claudio Capéo est marié et son épouse se fait très discrète, ne l'accompagnant qu'en de très rares occasions sur les tapis rouges. Parent d'un petit garçon, le couple en attend un second. Il y a un an et demi, pourtant, alors qu'il enchaînait les spectacles, les interviews et les apparitions télé, l'ancien talent de The Voice était en détresse. De passage à la Réunion pour les Francofolies, Claudio Capéo a craqué et voulu se suicider. "J'étais tout le temps sur la route, jamais à la maison, et j'avais perdu le sommeil parce que j'étais toujours en train de penser : 'Qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi cette vie, est-ce que j'en ai vraiment envie ?' Et puis, c'était un peu schizo : moi le petit mec de la campagne, j'essayais de ne pas dire de gros mots, de faire de belles phrases, mais ce n'était pas moi du tout, et au final j'étais en train de me noyer dans un personnage qui ne me correspondait pas."

Son épouse, dont on ne connaît pas le prénom, a perçu en lui ce mal-être qu'il essayait pourtant de dissimuler : "Je l'ai toujours planqué. Il n'y a que ma femme qui me disait : 'Tu es bizarre, qu'est-ce qui ne va pas ?' Je rentrais à la maison et je ne parlais pas, j'étais nerveux, du coup on se prenait la tête, ce n'était pas évident."

Quand il a craqué à la Réunion, dans sa superbe chambre d'hôtel, Claudio Capéo a reçu le soutien de Zaz, présente elle aussi pour les Francofolies. La jeune femme était elle-même passée par là. Elle sait ce qu'il peut y avoir de renversant dans un succès aussi soudain et elle a su trouver les mots pour Claudio. En janvier, Claudio Capéo a intégré la troupe des Enfoirés. Ce printemps et cet été, il est attendu partout en France et la plupart de ses concerts sont déjà sold out.