Claudio Capéo, son couple : "15 ans que je suis avec la même femme"

Le tourbillon du succès aurait pu lui faire perdre pied, un être lui a fort heureusement permis de ne pas décrocher : celle dont il ne dévoile jamais le prénom mais avec qui il a fondé une famille. "Cela fait quinze ans que je suis avec la même", confie le chanteur français à l'accordéon révélé dans The Voice 5 dans le nouveau numéro de Closer.

Bien que très discret, le duo amoureux que forment Claudio Capéo et la mère de son fils de bientôt 5 ans est exceptionnellement apparu sur le tapis rouge des NRJ Music Awards le 4 novembre dernier. Madame Capéo avait d'ailleurs bien changé en l'espace d'un an. Sa dernière sortie publique remontait à la précédente cérémonie musicale organisée à Cannes. L'interprète d'Un homme debout explique pourquoi sa partenaire a souhaité se montrer ces deux fois-là. "C'était son choix. Être une princesse pendant un jour, je comprends", confie-t-il. Pour qu'il puisse vivre sa passion pour sa musique, sa compagne, fleuriste de profession, accepte de nombreuses concessions : "Cela fait dix ans qu'elle me soutient, dix ans qu'elle s'accroche avec moi, qu'elle fait en sorte que je puisse vivre de ma musique." Et même quand le retour à la maison est difficile du fait de l'épuisement causé par les nombreux déplacements, Claudio Capéo est soutenu. "Je n'ai plus d'énergie, plus envie de rien, mais elle est toujours là, elle me supporte. Ce n'est pas toujours facile !", reconnaît l'artiste.

Malgré la distance, le couple s'appelle au moins une fois par jour en vidéo, pour échanger des paroles heureuses mais aussi pour partager des moments de doute et de fragilité dont Claudio Capéo préserve son fils ."Parfois, devant ma femme, mais pas devant mon fils, je craque à cause de la pression. J'ai envie de tout déballer. Je me considère toujours comme le petit campagnard et, d'un coup, il m'arrive tout ça sur la tête. J'ai toujours peur de décevoir et je me dis parfois que je ne fais pas les choses bien. Alors je craque...", avoue le chanteur de 32 ans.

Malgré son succès de son homme, Madame Capéo ne souhaite pour autant pas arrêter de travailler : "Au contraire, elle veut garder son travail, être fleuriste était son rêve."

L'intégralité de l'interview de Claudio Capéo est à retrouvez dans Closer en kiosques le 1er décembre 2017.