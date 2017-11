Claudio Capéo : Sa femme a bien changé en un an !

Claudio Capéo était nommé dans la catégorie "Artiste Masculin Francophone de l'Année" lors de la 19e cérémonie des NRJ Music Awards. Si le chanteur, nouvelle sensation de la scène française, n'est pas reparti avec le titre convoité, décerné à Soprano, il a pu compter sur la présence de sa partenaire.

Ce n'est en effet pas seul que l'artiste révélé dans la cinquième saison de The Voice a foulé le tapis rouge déroulé devant le Palais des festivals de Cannes. Comme beaucoup d'autres artistes français - à l'instar de M. Pokora, qui a réalisé sa première apparition sur red carpet avec Christina Milian -, Amir ou encore David Guetta, Claudio Capéo s'est présenté en couple devant les photographes. La mère de son petit garçon de 5 ans se trouvait à ses côtés, comme l'année dernière. A la différence près que madame Capéo n'avait plus exactement la même allure.

Si, en 2016, la moitié du chanteur arborait un carré frangé sombre, une tenue courte et fleurie associée à un perfecto, changement de look un an plus tard. Devenue rousse, une nouvelle couleur agrémentée d'une couronne de fleurs, la compagne du chanteur s'est montrée plus audacieuse en optant le 4 novembre 2017 pour une blouse transparente.

Lors de la cérémonie des NRJ Music Awards, animée comme le veut la tradition par Nikos Aliagas, Claudio Capéo (Claudio Ruccolo de son vrai nom) a interprété son tube Riche écrit pour son fils. Une interprétation devant la femme de son coeur.