Amir et sa femme Lital brillent aux NRJ Music Awards

Aussi beaux l'un que l'autre. C'est vraiment ce que l'on se dit lorsqu'on voit Amir et sa jolie épouse Lital. Le crooner était en effet accompagné de sa femme sur le tapis rouge des NRJ Music Awards 2017 ce samedi 4 novembre. Elle en robe rose pastel et lui tout de blanc vêtu, on ne pouvait pas les rater !

Nommé dans plusieurs catégories lors de la prestigieuse cérémonie musicale, le beau gosse n'est pas reparti les mains vide. Il a en effet remporté l'award le plus prisé de la soirée, celui de la Chanson Francophone de l'année pour son tube On dirait qu'il a également interprété en live sur la scène du Palais des festivals. C'est déjà le troisième trophée NMA pour Amir qui avait déjà remporté le même prix l'année dernière avec sa chanson J'ai cherché.

Tout semble sourire à l'ancien dentiste depuis sa participation à The Voice en 2014. Si tout n'est pas toujours facile pour sa femme Lital (notamment à cause de l'éloignement), le couple est plus soudé que jamais. Une belle revanche pour Amir qui confiait récemment avoir pas mal souffert en amour par le passé.

Et il n'a pas manqué de remercier ses nombreux fans sur son compte Instagram avec une jolie photo de lui, son trophée à la main : "MERCI, C'EST GRÂCE À VOUS ! ET C'EST POUR VOUS !"