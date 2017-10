Amir : "Mes ruptures ont été difficiles, avec des larmes..."

Chanteur tendance lover mais époux comblé, Amir n'a pas toujours eu que de la chance côté coeur. Le beau gosse, de retour avec un nouveau disque intitulé Addictions, s'est confié dans les pages de Closer.

Certes, avec son physique avantageux il a du succès avec les femmes mais Amir a aussi eu le coeur brisé plus d'une fois ! "Je tombais amoureux très, très vite. Presque toutes mes ruptures ont été difficiles, avec des larmes. Mais elles m'ont rendu plus fort (...) Ce sont les ruptures douloureuses qui m'ont fait mûrir, malheureusement", affirme-t-il. Le chanteur de 33 ans ajoute avoir cependant eu "des relations qui n'étaient pas très sérieuses" quand il était dans la vingtaine mais que c'est après cette période qu'il a connu ses plus gros chagrins.

Véritable coeur d'artichaut, Amir a fait des folies pour ses anciennes conquêtes. "J'ai tout fait ! J'ai couru en caleçon jusqu'à la réception d'un hôtel pour rattraper une copine qui ne voulait plus de moi. Elle n'est pas revenue le soir même. Je me suis senti humilié", se souvient-il. Aujourd'hui, il coule des jours paisibles avec son épouse, la jolie Lital.

L'interview de Amir est à retrouver dans Closer en kiosques le 20 octobre 2017.

Thomas Montet