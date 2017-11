Cléa Vincent : Qui se cache derrière cette sensation de la pop française ?

Que ressent l'artiste lorsque certains trouvent ses paroles naïves ? Elle assume et explique en commençant par citer Elisa de Gainsbourg : "Les paroles sont claires, on comprend très bien. D'une certaine façon, c'est naïf. J'aime quand on comprend tout de suite dans une chanson. J'ai un désir de transparence, de clarté dans les textes et dans la musique. Je ne le prends pas mal du tout quand on me dit que ma musique est naïve, je le comprends, ce n'est pas grave. Retiens mon désir, c'est cash. C'est vrai que c'est un peu osé mais je me suis dit qu'il ne faut pas se cacher, si tu as envie de dire ça, vas-y."

L'amour du show

Dire que Cléa Vincent est dans son élément sur scène est un euphémisme, tant son énergie enthousiaste est palpable. Elle a chanté dans de petites salles parisiennes comme en Europe du Nord et en Amérique Centrale. De l'autre côté de l'Atlantique, elle a ainsi été invitée par un directeur d'Alliance française au Salvador puis dans d'autres établissements de la région. "Ça a soudé le groupe, on a joué pour un autre public, on était coupé de nos proches durant trois semaines, avec un rythme particulièrement intense. Même si on le savait déjà, on s'est encore plus rendu compte que le groupe était hyper heureux ensemble."