Clémence Castel et Mathieu Johann se séparent : la rupture choc !

Le couple formé par Mathieu Johann (39 ans) et Clémence Castel (34 ans) se sépare. Le 6 juillet 2019, l'ancien candidat de la Star Academy (2004) a choisi de partager cet épisode douloureux avec ses followers, se chargeant d'annoncer sa rupture avec l'héroïne de Koh-Lanta. Il publie : "Et puis un jour nos chemins se séparent. Pour nous deux, douze années belles. On a dit qu'on était fait pour une drôle de vie... Restent Louis et Marin témoins de nous, piliers et amours de ma vie." Le couple a en effet eu deux petits garçons : Louis (né en 2010) et Marin (né en 2014).

Après douze ans d'amour et une relation qui semblait très solide, l'histoire entre les deux anciens amoureux semble malgré tout se terminer de manière sereine. Bien sûr, les internautes ont tenu à leur apporter leur soutien : "C'est la vie. Parfois elle nous sépare. Mais vous avec deux merveilleux garçons. Pour eux vous vivez à fond. Bon courage.", "Je vous souhaite beaucoup de bonheur sur vos chemins respectifs...", "Un si beau couple, une belle famille mais le principal c'est que vous soyez tous heureux malgré cette difficile étape de la vie...."

Et pourtant...

Clémence Castel et Mathieu Johann avaient tous les deux participé à une émission de TF1, à un an d'intervalle. C'était Mathieu qui avait fait le premier pas à l'époque pour séduire la jeune femme. Interviewée par Closer en mars 2019, l'ancienne candidate de Koh-Lanta racontait : "Mathieu m'avait vue dans Koh-Lanta. Moi, dans la Star Ac. Et il a contacté le service presse de TF1 pour avoir mon numéro, dans le cadre d'un projet musical sur lequel il travaillait (...) Je ne connais toujours pas la vérité. Mais l'album n'a pas vu le jour (rires)." Cette interview (pourtant très récente) ne laissait donc absolument pas d'indices sur une potentielle rupture du couple, au contraire.

De son côté, la jeune femme n'a pas encore fait de commentaire concernant la fin de leur histoire d'amour.