Clémence : La fillette qui chantait avec Johnny dévastée par sa mort

Johnny Hallyday était de ces artistes simples qui sont capables de craquer pour un jeune talent et lui offrir un duo. C'est ainsi que le rocker français décédé le 5 décembre d'un cancer des poumons avait enregistré On a tous besoin d'amour, sortie en 2001. Face à lui, Clémence Saint-Prieux, la fille d'un compositeur alors âgée de 12 ans. Séduit par la voix claire de la toute jeune adolescente, il lui avait permis d'atteindre la quatrième place du Top 50 en novembre 2001.

Seize ans plus tard, Clémence se souvient de ce moment privilégié et partage son immense tristesse sur sa page Facebook. "Mon Johnny, aujourd'hui une partie de ma vie s'est envolée avec toi, et la France a perdu son plus grand artiste. Merci pour ces souvenirs magiques, doux et intenses, cette passion et tes conseils. 'Ce rêve en nous avec ses mots a lui.' Tu me manques... Je t'aime."