Clément Rémiens (DALS 9) en couple ? Il lève le voile sur sa vie amoureuse

Clément Rémiens est probablement l'une des révélations de cette année. Depuis le 29 septembre 2018, il est l'un des candidats de Danse avec les stars 9 (TF1). Et, très vite, le partenaire de Denitsa Ikonomova a séduit le public, ainsi que les membres du jury Shy'm, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Patrick Dupond. Sa vie amoureuse a donc été scrutée à la loupe par ses admirateurs et admiratrices. Manque de chance, le beau brun de 21 ans est très discret concernant sa vie privée.

L'acteur de Demain nous appartient a tout de même accepté d'en dire plus lors de son interview pour nos confrères de TV Grandes Chaînes (à paraître lundi 12 novembre et sortie en exclu par Télé Loisirs). A la question "avez-vous une vie amoureuse ?", Clément Rémiens a répondu : "Maxime, mon personnage oui. Clément, non (Il rit). Avec mon emploi du temps c'est juste impossible en ce moment."

Effectivement, entre le tournage de Demain nous appartient et les répétitions de Danse avec les stars 9, le jeune homme n'a pas une minute pour lui. Espérons donc que ses entraînements continueront à payer. Clément Rémiens a la chance de s'être qualifié pour les quart de finale du concours de danse. Une belle récompense pour lui qui doute très souvent avant ses prestations. "On a l'impression que c'est facile pour lui mais ça ne l'est pas. Le lundi matin, il va me confier ses doutes sur ses capacités sur des chorégraphies qu'il ne pense pas pouvoir exécuter six jours plus tard. Et chaque semaine, je suis bluffée", a confié Ingrid Chauvin (qui joue sa mère dans DNA) à TV Grandes Chaînes.

L'interview de Clément Rémiens, Ingrid Chauvin et Denitsa Ikonomova est à retrouver dans le magazine TV Grandes Chaînes du 12 novembre 2018.