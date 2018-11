Clément Rémiens (DALS 9) "doute sur ses capacités" : Ingrid Chauvin en dit plus

Depuis le 29 septembre 2018, Clément Rémiens fait le show dans Danse avec les stars 9, sur TF1. Le beau brun de 21 ans partage cette belle aventure avec Denitsa Ikonomova. Bien qu'il soit l'un des chouchous des jurés Shy'm, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Patrick Dupond et qu'il bluffe le public chaque semaine, il est loin d'avoir confiance en lui. C'est Ingrid Chauvin qui a fait cette confidence à nos confrères de TV Grandes Chaînes (à paraître lundi 12 novembre).

L'actrice de 45 ans, qui incarne la maman de Clément Rémiens dans la série à succès Demain nous appartient, a tout d'abord précisé qu'elle le soutenait à 100% : "Je regarde Danse avec les stars toutes les semaines. J'appelle Clément avant, je lui envoie des messages de soutien pendant et je débriefe avec lui après. Je le trouve exceptionnel."

Ingrid Chauvin a ensuite précisé que la compétition n'était pas toujours simple pour son protégé : "On a l'impression que c'est facile pour lui mais ça ne l'est pas. Le lundi matin, il va me confier ses doutes sur ses capacités sur des chorégraphies qu'il ne pense pas pouvoir exécuter six jours plus tard. Et chaque semaine, je suis bluffée."

Elle pense donc qu'il peut aller encore plus loin dans la compétition. C'est le public qui a le dernier mot car il vote pour sa personnalité favorite. Et sans doute a-t-il décelé chez Clément Rémiens ses grandes qualités énumérées par la maman de Tom : "Il est à part, différent des jeunes de sa génération. Il a un regard précis et posé sur la planète. Un savoir-vivre et une bienveillance rares pour son âge."

Les tendres mots de Lorie Pester

Ingrid Chauvin n'est pas la seule star de Demain nous appartient à le soutenir. À l'occasion d'une interview pour Purepeople, en octobre dernier, Lorie Pester (Lucie dans la série) avait confié : "J'ai été la première à savoir qu'il ferait DALS, donc j'étais très contente et très fière ! Moi, mon conseil le plus important, c'est ce que je lui ai dit : 'Oui, il va y avoir les juges, les notes du public, mais tout ça, tu t'en fous. Le plus important, c'est que tu t'amuses vraiment. (...) Amuse-toi et les gens le verront. Si tu es le plus sincère possible, c'est gagné'", nous avait-elle confié.

Et la star de 36 ans avait ajouté : "C'est un gros bosseur. Je sais qu'il aime apprendre. (...) Je pense qu'il peut aller très loin parce que c'est vraiment un mec génial, il est humble, il est très talentueux, c'est un gros bosseur et il est d'une générosité... C'est un amour, ce gars ! C'est un de mes petits chouchous de la série."