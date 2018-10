Ingrid Chauvin maman gaga : Adorable moment avec son fils "danseur", Tom

Tom (2 ans) est une source permanente de bonheur pour ses parents, Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu. Depuis son arrivée le 10 juin 2016, les deux tourtereaux (qui se sont mariés en 2011) voient enfin la vie en rose après un événement tragique : la mort de leur première fille, Jade, en mars 2014 à l'âge de 5 mois. Le bébé était atteint d'une grave malformation cardiaque.

Aujourd'hui, Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu sont comblés et ils n'hésitent pas à partager sur les réseaux sociaux des moments délicieux passés avec leur adorable Tom. Mercredi 24 octobre 2018, l'actrice star de Demain nous appartient (TF1) a renouvelé l'expérience sur son compte Instagram. La comédienne de 45 ans a partagé une vidéo où elle se mettait en scène avec son mari, son fils et la nounou du petit. En voiture décapotable, ils s'éclatent tous sur la chanson Attention de Charlie Puth. Lunettes de soleil sur le nez, le petit blondinet se dandine, répétant les mouvements des adultes. "Un papa, une maman, une nounou... C'est qui le plus heureux !!! @tomprincepeythieu @peythieut @melinda_lall #vieheureuse", écrivait Ingrid Chauvin en légende.

Totalement sous le charme de Tom, les internautes ont été nombreux à adresser de jolis mots à Ingrid Chauvin. "Trop chou" ; "Vous donnez du bonheur, c'est trop bon" ; "Super famille" ; "Excellent petit Tom", pouvait-on lire dans les commentaires.