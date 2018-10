Ingrid Chauvin : Bouleversante photo de sa fille Jade qui aurait eu 5 ans

Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu ont vécu l'une de plus douloureuses épreuves qui soient, la perte d'un enfant. Leur premier bébé, une petite fille prénommée Jade, s'est subitement éteinte le 27 mars 2014 des suites d'une malformation cardiaque. Elle était née cinq mois plus tôt, le 17 octobre 2013.

Marqués à jamais par la disparition de leur fille, Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu lui rendent tous les ans hommage à cette même période. La star de Demain de nous appartient (TF1) et le réalisateur n'oublient pas Jade en ce mercredi 17 octobre 2018. Si l'actrice de 45 ans a publié un électrocardiogramme qui symbolise la fin d'une vie avec un trait droit et ce message : "Tu n es plus là où tu étais mais tu es partout là où je suis aujourd'hui", son mari est allé un peu plus loin. Ce dernier a partagé une photo de Jade. Le bébé apparaît endormi, un doigt délicatement positionné dans sa bouche. "Jade for ever... Ton papa qui t'aime #amourdemavie", commente-t-il avec beaucoup d'émotion.