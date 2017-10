Ingrid Chauvin, sa fille Jade aurait eu 4 ans : La photo déchirante

Il y a quatre ans jour pour jour, le 17 octobre 2013, Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu sont devenus les parents de Jade. Cinq mois plus tard, le 27 mars 2014 exactement, le bébé est mort à cause d'une grave malformation cardiaque. À l'heure où elle aurait dû célébrer l'anniversaire de leur petite fille, la comédienne de 44 ans a dévoilé une photo déchirante.

Même si Ingrid Chauvin a écrit un livre thérapie, À coeur ouvert (éd. Plon), sur la mort de son enfant, la douleur est toujours aussi forte des années après cette disparition. En ce jour d'anniversaire, elle a donc posté un cliché sur Instagram où l'on peut apercevoir des lettres de décoration de chambre d'enfant, formant le prénom Jade. Une publication sobrement commentée : "Il y a des dates plus douloureuses que d'autres... Putain de manque..."