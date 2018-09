Ingrid Chauvin : Quand son fils Tom joue à cache-cache... c'est craquant !

Tom (2 ans) est le rayon de soleil d'Ingrid Chauvin et de Thierry Peythieu. Depuis son arrivée le 10 juin 2016, le couple (qui s'est marié en 2011) nage en plein bonheur. Sur les réseaux sociaux, les deux tourtereaux n'hésitent pas à partager d'adorables moments de leur bout de chou. Cette fois-ci, c'est Thierry Peythieu qui a réitéré l'expérience sur son compte Instagram le 9 septembre 2018.

Thierry Peythieu a fait une belle trouvaille dans sa penderie. Le duo père et fils a joué à cache-cache et et le mari de l'actrice de Demain nous appartient (TF1) n'a pas manqué d'immortaliser cet instant. Sur une série de photos, on pouvait voir le placard fermé, puis ouvert avec le petit bout de chou allongé sur une étagère, riant aux éclats. "Chérie !! tu sais ou tu as rangé... Tom :-)", a écrit le réalisateur avec humour.

Amusés de la situation, les internautes ont été nombreux à réagir et se sont demandé comment Tom avait pu réussir à atteindre cette petite cachette. "Quelle fripouille" ; "Petit coquin, il a fait comment pour monter ?? Il est éclaté de rire en tout cas", pouvait-on lire dans les commentaires.