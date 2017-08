Ingrid Chauvin : Pause baiser avec son mari et câlin avec son fils Tom

Alors qu'elle poursuit sous le soleil du Sud de la France, le tournage du nouveau feuilleton quotidien de TF1, Demain nous appartient, la comédienne Ingrid Chauvin est heureusement entourée de sa petite famille. Ainsi, quand elle en a l'occasion, c'est avec ses proches qu'elle passe son temps libre.

Sur Instagram, Ingrid Chauvin a partagé deux photos très craquantes. Une représentant les petits pieds de son fils Tom, déjà âgé d'un an, - et qui pourrait bien avoir un frère ou une soeur si le projet d'adoption de ses parents arrive à se concrétiser -, et une autre sur laquelle on peut voir l'actrice de 43 ans, embrassant son mari, le réalisateur Thierry Peythieu. "#Rougebaiser #amour #complicité #samediensolleillé enfin bref le #bonheur. Belle nuit, beaux rêves. Bisous. Ingrid", a-t-elle commenté en légende. Les époux sont amoureux comme au premier jour et ce n'est pas monsieur qui dira le contraire puisqu'il avait demandé la main de sa femme une seconde fois, à la télévision, l'an dernier.

Ingrid Chauvin accueillera prochainement une nouvelle collègue de travail sur Demain nous appartient puisque TF1 a annoncé la participation de la chanteuse Joyce Jonathan !