Ingrid Chauvin, son coup de gueule contre l'adoption : "C'est la galère"

Suite au décès aussi soudain que traumatisant de sa petite Jade à l'âge de 5 mois, (en mars 2014), Ingrid Chauvin s'est tournée vers l'adoption, des démarches que l'arrivée de son petit Tom en juin 2016 n'a pas remis en cause. De nouveau maman depuis neuf mois, la célèbre actrice de 43 ans espère toujours agrandir sa famille. Pour cela, il faudrait que sa procédure d'adoption connaisse une grande avancée, ce qui n'est malheureusement pas le cas, comme elle le confie au magazine Télé Star.

C'est au cours d'une interview croisée réalisée avec une Mimie Mathy en pleine convalescence, et à qui elle donnera la réplique dans un épisode inédit de Joséphine Ange Gardien, diffusé le 3 avril prochain sur TF1, qu'Ingrid Chauvin aborde le sujet. Une petite soeur ou un petit frère pour Tom, ce n'est pas pour tout de suite, c'est même "la galère"."J'ai presque envie de pousser un coup de gueule car, quand on connaît le nombre d'enfants qui attendent des foyers, je me pose des questions. Ça fait déjà deux ans que nous attendons et on a l'impression que rien ne bouge", déplore la comédienne. Avec son mari Thierry Peythieu, ils mettent pourtant toutes les chances de leur côté : "Comme on nous a dit qu'adopter à l'étranger était devenu quasiment impossible, mon mari et moi nous sommes tournés vers une pupille de l'Etat. Or, c'est exactement la même chose." Se sentant démunie, Ingrid Chauvin exprime son incompréhension face à la stagnation de la situation. "J'ai rappelé encore récemment et ça n'avance plus. Je ne comprends pas !", explique-t-elle.

Heureusement, Tom est là pour lui redonner le sourire et lui rappeler combien elle a eu de la chance de pouvoir retomber enceinte. "Il a 9 mois, il est plein de vie, curieux et hyper joyeux", s'enthousiasme la maman. Actuellement en tournée avec la pièce Avanti, Ingrid Chauvin a parfois du mal à croire que cette vie de famille est bien réelle : "Il y a même des moments, quand je suis loin de lui, où j'ai l'impression que j'ai rêvé et que je vais me réveiller."

Combative et positive, Ingrid Chauvin en profite pour envoyer un nouveau message aux lecteurs : "J'ai envie de dire que non seulement c'est possible de rester debout après l'épreuve, mais qu'à force de croire aux jolies choses, elles finissent par arriver."

Olivia Maunoury

