Ingrid Chauvin, son fils et son mari assistent à l'élection du Bébé Cadum 2017

Le 4 février se tenait l'élection du Bébé Cadum 2017, à la Galerie Joseph, à Paris. Un moment de fête autour duquel on a pu compter sur Ingrid Chauvin, venue avec son mari et leur fils, Alysson Paradis ou Faustine Bollaert.

C'est lors de la cérémonie dite Rigoladerie Cadum (dont le slogan de cette année était "La family party engagée"), qu'a eu lieu l'élection du Bébé Cadum 2017. Dix petits candidats, immortalisés par le studio photo Harcourt, étaient en lice, et c'est finalement la craquante Mya, née le 20 avril 2015, qui a remporté le concours. Lors cet événement festif et gourmand, où une roue de la chance était installée pour tenter de gagner des madeleines, des cupcakes ou des moelleux au chocolat, on a pu voir Ingrid Chauvin accompagnée de son mari Thierry Peythieu et de leur fils Tom ainsi que Alysson Paradis et son compagnon Guillaume Gouix qui avaient laissé leur fils à la maison, la chanteuse Anaïs Delva, le professeur Francine Leca (Fondatrice de Mécenat Chirurgie Cardiaque) ou l'animatrice Faustine Bollaert, qui était en charge d'animer la cérémonie.

Au cours de l'événement, Ingrid Chauvin et Anaïs Delva ont notamment pris le micro sur scène pour interpréter la chanson Coeur à coeur. Un titre enregistré à l'initiative de Cadum au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, que la marque soutient depuis déjà treize ans et dont la chanteuse est marraine tout comme la populaire comédienne, toujours partante pour donner un coup de main.

