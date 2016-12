Ingrid Chauvin : Complice avec son mari, elle va sortir une chanson...

L'engagement associatif d'Ingrid Chauvin ne faiblit pas et elle l'a encore prouvé puisqu'elle a accepté de prendre part à l'enregistrement d'une chanson au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Une initiative pour laquelle elle collabore notamment avec son mari.

La comédienne, que l'on pouvait voir il y a quelques semaines à l'hôpital Necker à Paris pour l'inauguration d'un robot de pointe, va apparaître dans le clip de la chanson Coeur à coeur, au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui a été réalisé par son époux Thierry Peythieu (à qui on doit par exemple le téléfilm La Femme aux cheveux rouges) aux studios de la Seine à Paris, le 14 décembre 2016. Le clip sera diffusé le 5 janvier 2017. Un joli geste de la part de la maman de Tom et de son mari. La chanson est signée Monsieur Nô, de son vrai nom Jean Nô.

Cette année encore, Mécénat Chirurgie Cardiaque peut compter sur le soutien de Cadum, qui célèbre en 2017 ses 110 ans. La marque soutient l'association depuis 2003. Un opération est même mise en avant : La Rigoladerie. Elle rassemble parents et enfants autour de l'élection du célèbre Bébé Cadum et ses dons ont déjà permis de guérir 86 enfants atteints de malformations cardiaques. Pour prolonger cet engagement et promouvoir l'action de l'association auprès du public, Cadum dédie une chanson racontant le parcours de guérison d'un petit enfant malade. Cette composition exclusive sera diffusée en début d'année prochaine et chantée pour la première fois le 4 février prochain - à l'occasion de La Rigoladerie - par la chanteuse Anaïs Delva (à qui on doit Libérée, délivrée) et Ingrid Chauvin, aux côtés d'une chorale d'enfants.

Thomas Montet