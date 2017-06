Ingrid Chauvin : Pause tendresse avec Tom, en plein tournage pour TF1

Après avoir fini sa tournée théâtrale avec la pièce Avanti !, Ingrid Chauvin ne chôme pas et elle a déjà enchaîné avec le tournage de Demain nous appartient, la nouvelle saga estivale de TF1. La comédienne a emmené son fils Tom dans ses valises...

Comme elle l'avait précédemment confié, Ingrid Chauvin essaie d'avoir son fils le plus possible à ses côtés quand elle est en déplacement et, alors qu'elle tourne sous le soleil du Sud de la France – précisément à Sète –, elle a donc son petit Tom avec elle. Au cours du week-end du 17 et 18 juin, la star a profité de son garçon, comme elle l'a fait savoir sur Instagram. "#weekendenfamille. Rien de mieux pour faire le plein d énergie !!! Je vous embrasse fort", a-t-elle commenté en légende d'un cliché d'elle et de Tom au bord d'une piscine.

Le craquant garçonnet, fruit de l'union entre Ingrid Chauvin et son mari le réalisateur Thierry Peythieu, a récemment fêté son premier anniversaire.

Dans Demain nous appartient, Ingrid Chauvin sera aux côtés de Charlotte Valandrey, Alexandre Brasseur, mais aussi Lorie Pester. La saga sera diffusée cet été sur TF1.