Ingrid Chauvin dévoile les photos de Tom qui l'accompagne (ou pas) en tournée...

Actuellement en tournée dans toute la France avec la pièce Avanti !, Ingrid Chauvin essaie d'alterner entre sa vie de comédienne et celle de maman. La star, qui peut compter sur le soutien de son mari Thierry Peythieu, arrive parfois à emmener son fils avec elle...

Sur les réseaux sociaux, la populaire comédienne a posté plusieurs clichés de son fils, le craquant Tom, né en juin 2016. Ingrid Chauvin, qui avait confié qu'il était dur de se séparer de lui, arrive visiblement à l'emmener avec elle sur certaines dates de sa tournée et bébé ne s'ennuie pas : cours de piano, course en Ferrari dans le hall du théâtre... Quand Tom, qui a pointé le bout de son nez presque deux ans après la mort de sa soeur Jade, n'est pas avec sa maman, il est tout de même choyé. On a ainsi pu découvrir un cliché de lui en plein farniente. "Pendant que maman travaille, il y a un petit Tom qui découvre les plaisirs de la plage !!! #bijou #plage #cannes... Ma petite adresse fétiche que j'ai hâte de retrouver. Belle nuit à tous. Des bisous de Lyon pour ma part... Ingrid", écrivait-elle sur Facebook le 24 février.