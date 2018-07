Ingrid Chauvin (Demain nous appartient) : Sa première scène "très violente"

Bon anniversaire Demain nous appartient ! La série à succès de TF1 fête aujourd'hui ses 1 an. Pour l'occasion, nos confrères de Télé Loisirs ont rencontré Ingrid Chauvin (qui interprète Chloé Delcourt dans la série) et Alexandre Brasseur (Alex). Et les deux acteurs sont revenus sur leur première scène.

"J'étais sur le toit d'un parking. Je découvrais ma partenaire principale qui allait devenir ma femme de fiction... ", a confié Alexandre Brasseur. Une scène marquante, mais loin d'être violente comme celle qu'a tournée la maman de Tom (2 ans). "Je me suis retrouvée dans un centre médico-légal dans une morgue à reconnaître 'possiblement' le corps de mon fils. C'était assez violent pour une première scène !", a expliqué Ingrid Chauvin.

Depuis, les deux acteurs ont tourné une foule de scènes fortes en émotions. Trahison, meurtres, mensonges... il y en a eu des rebondissements dans Demain nous appartient. Et c'est ce qui a sans doute plu au public puisqu'il a rapidement accroché avec cette série. Les spectateurs seront donc ravis de la retrouver maintenant que la Coupe du monde 2018 est terminée.

Et, pour son grand retour, TF1 a pris la décision de diffuser deux épisodes à partir de 18h45.