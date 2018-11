Clément Rémiens (DALS 9), fortement handicapé : "Parfois, on ne s'entraîne pas"

Ils ne sont plus que trois à pouvoir prétendre au titre de grand vainqueur de Danse avec les stars 9 sur TF1 : l'ex-Miss Univers 2016 Iris Mittenaere, le mannequin Terence Telle et le comédien Clément Rémiens.

À quelques jours de la demi-finale du concours artistique, le jeune comédien de la série Demain nous appartient a accepté d'en dire plus sur ses entraînements... lui qui est fortement handicapé dans son apprentissage des danses par ses longues journées de tournage à Sète. Auprès de Télé Star, Clément Rémiens (21 ans) a confié : "Ces derniers temps, pour Demain nous appartient, j'ai travaillé de 10 à 19h et de 13 à 21h. J'ai même fait 17-6h du matin pendant toute une semaine. Les tournages se déroulent du lundi au jeudi. Il y a eu une journée où nous avons pu répéter quatre fois mais ça durait 20 minutes. Parfois, on ne s'entraîne pas, Denitsa me dit juste les pas que je dois faire. Je regarde alors des vidéos."

Un rythme qui a de quoi inquiéter sa partenaire et chorégraphe Denitsa Ikonomova qui a dû élire elle aussi domicile dans le Sud de la France pour pouvoir s'entraîner avec Clément. "Au début, je ne pensais pas qu'il allait tourner autant. Pour la quatrième saison, j'étais avec Laurent Ournac et je sais ce que c'est de suivre un acteur sur un tournage. Mais ce n'était pas aussi contraignant. Donc au début, ça ne me faisait pas trop peur cette saison. Mais plus on avançait, plus je me disais : 'Comment on va faire ?' Au début de la semaine, parfois, je me demande si on va y arriver. Je me dis qu'on pourrait faire des chorégraphies un peu plus simples mais il déteste ça. Il me dit : 'Hors de question !'", a de son côté révélé la danseuse professionnelle.

À noter que la demi-finale de Danse avec les stars 9 aura pour thème Michel Sardou. La veille de ce prime très attendu, le CD + DVD Sardou, la dernière danse sera mis en vente.

La demi-finale de Danse avec les stars 9, c'est samedi 24 novembre 2018 à 21h sur TF1 !