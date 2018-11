Clément Rémiens (DALS) aminci : Le nombre de kilos qu'il a perdus

L'aventure Danse avec les stars est éprouvante, les candidats des différentes saisons ne diront pas le contraire. Pour la saison 9 actuellement en cours de diffusion par exemple, Pamela Anderson ou Héloïse Martin (éliminée lors du prime du samedi 17 novembre 2018) se sont blessées. Et certains participants ont déjà perdu pas mal de kilos depuis le 29 septembre dernier.

C'est le cas de Clément Rémiens comme il l'a dévoilé à l'occasion d'une interview pour le Huffington Post. L'acteur de 21 ans est sans doute celui qui a l'agenda le plus chargé. Il doit partager son temps entre le tournage de la série à succès Demain nous appartient et les répétitions. Cela peut lui prendre 16 heures par jour, un rythme qui le fatigue et qui lui a fait perdre 5 kilos. "C'est la pression et le manque de sommeil qui font que je perds du poids", a confié le partenaire de Denitsa Ikonomova.

Jeanfi Janssens (éliminé le 3 novembre dernier) avait quant à lui perdu pas moins de 8 kilos. Une confidence qu'il avait faite dans Les Grosses Têtes, émission radio de RTL dans laquelle il officie en tant que chroniqueur.