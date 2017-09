Clémentine Sarlat maman : Elle a accouché d'une petite fille !

Sur Instagram, la jolie blonde spécialiste du rugby, de l'athlétisme et du tennis publie une photo adorable de sa nouvelle petite famille. Clémentine Sarlat prend en effet la pose avec son amoureux et leur bébé. "Notre petite Ella est arrivée avec les derniers jours d'été et a fait chavirer nos coeurs, écrit-elle. On m'avait prévenue, mais quel tsunami d'amour..."

Dans la foulée, la journaliste sportive remercie le personnel de la maternité de Bordeaux Nord, où elle a donné naissance à son adorable Ella, "qui a été exceptionnel". "Et merci pour vos gentils mots ! On est aux anges", poursuit-elle.

En commentaires, les internautes sont nombreux à féliciter les jeunes parents : "Toutes mes félicitations et bienvenue à la petite Ella", "Welcome à votre petite princesse, elle est trop craquante", "Quel beau prénom ! Bienvenue à elle et félicitations à vous deux, vous faites de superbes parents".