Clio Pajczer a épousé son amoureux Aurélien : photos et vidéos du mariage !

Très discrète sur sa relation de couple, Clio Pajczer avait fait de rares confidences sur son compagnon Aurélien en février 2017 auprès de Malika Ménard pour Télé Loisirs. Alors qu'elle découvrait une paparazzade d'eux deux au parc des Princes, la jeune femme avait lancé : "Oh, il ne va pas être content ! Il déteste qu'on parle de lui ! On ne m'a jamais parlé de lui nulle part, tu es la première. Il va détester cette photo car c'est un fan de Marseille, évidemment, et tu montres une photo du Parc ! Il est beau, non ? Tu ne trouves pas ? Il met plus de temps que moi pour s'habiller, plus de temps dans la salle de bain, et plus de temps dans le placard aussi (...). Il me fait valider ses looks tous les jours !"

Deux ans après ces premières confidences, Clio a épousé son bel Aurélien ! Toutes nos félicitations aux heureux mariés !